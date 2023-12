Viabilità: Aspi, su A4 dalle 21 di mercoledì 20 chiusa la stazione di Agrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Società Autostrade comunica che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 21 di mercoledì 20 alle 5 di giovedì 21 dicembre, sarà chiusa la stazione di Agrate, in uscita per chi proviene da Milano. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Trezzo. Inoltre sarà chiusa l'area di servizio "Brianza sud", situata nel tratto compreso tra Agrate e Cavenago, verso Brescia. (Com)