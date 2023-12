Governo: Foti (Fd’I), su isolamento Italia ricostruzioni Pd negano realtà dei fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti, "l'opposizione sostiene che l'Italia è isolata nel giorno più sbagliato”, ma “basta aprire i giornali di oggi per vedere come tutti si stupiscano positivamente della forma di accordo ottenuta dal presidente Meloni con due esponenti che vengono da storie politiche diverse: con il presidente albanese Rama che è socialista e con Sunak che è un leader conservatore”. “Le ricostruzioni del Pd sono fantasmagorichenche e negano la realtà dei fatti", sottolinea Foti a Skytg24. (Rin)