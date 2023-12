Lazio: Bonafoni (Pd), bene ripristino taglia tasse, ora lavoro su bilancio si sposta in aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro di tutte le opposizioni unite in commissione bilancio, questa settimana in consiglio regionale, ha prodotto un importante risultato: la Giunta ieri ha nuovamente convocato i sindacati e sottoscritto un accordo per il ripristino del fondo taglia tasse. Esattamente come chiedevamo da mesi. Così in una nota la consigliera regionale Pd Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione Trasparenza e pubblicità. "Una buona notizia, insomma, per cittadine e cittadini del Lazio, soprattutto per coloro che hanno redditi inferiori ai 35mila euro. La battaglia non finisce qui, però. Ora il lavoro si sposta in aula, dove siamo pronti a sostenere con forza i nostri emendamenti, a partire da quelli per il rifinanziamento della legge sull'invecchiamento attivo. Ci aspetta una settimana impegnativa, per provare a correggere una legge di bilancio senza visione e con molti, troppi tagli", conclude Bonafoni.(Com)