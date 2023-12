India: esplosione in una fabbrica nel Maharashtra, almeno nove morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno nove persone sono morte e molte altre sono rimaste ferite nell'esplosione di una fabbrica nello Stato sud-occidentale del Maharashtra, in India. "L'esplosione è avvenuta al momento dell'imballaggio nell'impianto di potenziamento della fusione della Solar Explosive Company", ha affermato in una nota il portavoce della polizia, Harsh Poddar. I feriti sono stati ricoverati in un ospedale locale. Secondo quanto riferito, l'azienda dove è avvenuta l'esplosione si occupava della fornitura di esplosivi e altri equipaggiamenti di difesa per il dipartimento della difesa del Paese. (Inn)