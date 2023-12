Atreju: Tajani, sempre pronto al confronto, se Schlein mi invitasse io andrei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono sempre pronto a confrontarmi con chiunque, ognuno è libero di fare ciò che vuole e non vedo perché non si debba andare in sedi di altri partiti a proporre le proprie idee”: lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Se Schlein mi invitasse al sede del Partito democratico io ci andrei”, ha aggiunto. (Res)