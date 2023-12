Israele: ministro Esteri, la Francia può svolgere un ruolo positivo nel prevenire guerra in Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia può svolgere un ruolo positivo e significativo per prevenire una guerra in Libano. Lo ha affermato il ministro degli Esteri di Israele, Eli Cohen, in una conferenza stampa congiunta con l'omologa francese, Catherine Colonna, in visita a Tel Aviv. All'indomani dell'attacco del movimento palestinese islamista Hamas in Israele e ai conseguenti bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza, si è riaccesa la tensione anche sul fronte settentrionale, al confine con il Libano. Quasi quotidianamente si è assistito ad azioni belliche tra il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah e i militari israeliani. Da tempo, Israele sostiene che Hezbollah debba ritirarsi a nord del fiume Litani, ovvero circa 30 chilometri lontano dal confine, dove è dispiegato il contingente internazionale delle Nazioni Unite di Unifil. Sebbene la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell'Onu, che ha posto fine alla seconda guerra del Libano nel 2006, impedisca a Hezbollah di mantenere una presenza militare a sud del Litani, il movimento compie attacchi contro Israele. Tel Aviv ha avvertito che non tollererà più la presenza del gruppo lungo la frontiera settentrionale. Dopo la tappa in Israele, Colonna è attesa proprio in Libano. (Res)