Pnrr: Fitto, Italia tra i primi Paesi a revisionarlo in base a esigenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia è stata “tra i primi Paesi a revisionare il Pnrr in modo efficace adeguandolo alle esigenze del momento”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. “Giorgia Meloni nell’assemblea programmatica che si è tenuta prima delle elezioni europee dello scorso anno parlò di come adeguare il Pnrr e di come poterlo realizzare”, ha concluso. (Rin)