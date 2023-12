Migranti: Fitto, a Consiglio europeo raggiunti risultati fondamentali per governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della migrazione “nei giorni scorsi si è concluso il Consiglio europeo, che ha realizzato dei risultati fondamentali per il nostro governo”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo ad Atreju. “A febbraio in Consiglio europeo Meloni indicò l’esigenza di porre il tema della migrazione centrale a livello europeo, ma la sua proposta fu accolta con diffidenza”, ha concluso. (Rin)