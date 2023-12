Filippine: un soldato e sei ribelli comunisti uccisi in uno scontro a fuoco vicino a Balayan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sei militanti del Nuovo esercito popolare (Npa), ala militare del Partito comunista delle Filippine (Cpp), e un soldato sono stati uccisi in uno scontro a fuoco avvenuto oggi vicino alla cittadina di Balayan, a circa 70 chilometri a sud della capitale Manila. Lo rende noto l'esercito in un comunicato, precisando che nei combattimenti sono rimaste feriti anche tre militari. "Le Forze armate delle Filippine continueranno la lotta contro tutti i gruppi terroristici che mettono in pericolo il nostro Paese", ha affermato in una nota il segretario alla Difesa, Gilberto Teodoro. Gli scontri avvengono mentre il governo e i ribelli hanno deciso, alla fine di novembre, di riprendere i negoziati per porre fine all’insurrezione scoppiata nel 1969 e a un conflitto che ha provocato decine di migliaia di morti in mezzo secolo. L’Npa, creato nel 1969, contava circa 26 mila combattenti al suo apice, negli anni ’80, mentre ora ne conta meno di 2 mila, secondo l’esercito. Gli ultimi negoziati di pace si sono svolti sotto l’ex presidente Rodrigo Duterte, che li ha conclusi nel 2017 e ha dichiarato il gruppo un’organizzazione terroristica. Il Paese è guidato dal giugno 2022 da Ferdinand Marcos junior, figlio di Ferdinand Marcos, che dalla sua ascesa al potere ha intensificato i gesti di pacificazione dopo la presidenza Duterte. I negoziati dovrebbero riprendere il prossimo anno. (Fim)