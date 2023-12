Estonia-Usa: siglato nuovo accordo di cooperazione nel settore della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Estonia e gli Stati Uniti hanno firmato a Washington un nuovo accordo di cooperazione in materia di difesa per il periodo 2024-2028. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Difesa estone. Il documento è stato firmato dal viceministro della Difesa estone Tuuli Duneton e dall'assistente del segretario alla Difesa Usa per gli affari di sicurezza internazionale Celeste Wallander. “A conferma della forte alleanza tra Estonia e Stati Uniti, abbiamo aggiornato l’accordo di cooperazione in materia di difesa, che si concentra sulla presenza militare statunitense in Estonia, sulla cooperazione nel campo della difesa informatica e sull’approvvigionamento congiunto di armi per sviluppare le capacità dell’Estonia e degli Stati Uniti. i paesi baltici”, ha detto Duneton. (segue) (Sts)