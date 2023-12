Mes: Salvini, inutile e dannoso, deciderà il Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul Mes “deciderà il Parlamento, come è giusto che sia una democrazia. Io continuo a ritenere che sia uno strumento inutile, superato, dannoso, non ho cambiato idea". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, a margine di Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d’Italia. Su come si esprimerà la Lega al momento del voto, Salvini ha evidenziato: “Vediamo quando si vota, io ho espresso la mia idea che un pensionato, un precario, un operaio italiano debba eventualmente pagare per salvare un banca tedesca non mi sembra il centro della nostra attenzione e della nostra politica”. (Rin)