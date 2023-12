Roma: trovato con cocaina ed eroina, arrestato 48enne a Magliana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di una serie di controlli antidroga nel quartiere Magliana, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur hanno arrestato un 48enne di Roma, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa notte, i Carabinieri hanno notato l’uomo aggirarsi con fare sospetto in piazza Certaldo e lo hanno fermato per un controllo. Il 48enne è stato trovato in possesso di 28 dosi di cocaina e 18 dosi di eroina, tutte sequestrate. Il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. (Rer)