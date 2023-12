Ue: Fitto, Europa più ampia non si costruisce con gli slogan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa è “incapace, in certi momenti, di leggere il quadro esigenziale”. Lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, intervenendo ad Atreju. “L’Europa più ampia non si costruisce con gli slogan. L’allargamento vuol dire capire cosa accade sul fronte dell’uso delle risorse e noi oggi stiamo costruendo una dimensione che ha la consapevolezza della difficoltà del momento che stiamo vivendo”, ha concluso. (Rin)