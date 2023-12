Spagna: Abascal, non auguro a nessuno di essere appeso per i piedi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sinistra tende sempre a distorcere le parole, succede in Spagna e accade in Italia: “Non auguro a nessuno di essere appeso per i piedi”. Lo ha detto il leader del partito spagnolo Vox, Santiago Abascal, ad Atreju, la manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia. Abascal parla delle parole che gli sono state attribuite e che avrebbe pronunciato contro il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez. “Mi ripugna e mi ha sempre ripugnato, qualsiasi volta sia accaduto nella storia”, ha detto Abascal.(Res)