Russia: Putin, l'Occidente voleva distruggerci dopo il crollo dell'Urss (2)

- “È meglio, come ha proposto il famoso politico americano (Zbigniew) Brzezinski, dividerlo in cinque parti, subordinare queste parti separatamente e utilizzarne le risorse", ha spiegato Putin, secondo cui una Russia "disgregata" non sarebbe stata in grado di "difendere i propri interessi nazionali allo stesso modo dello Stato russo unito. Solo più tardi ho avuto questa consapevolezza”, ha detto Putin, ammettendo di essere stato "ingenuo". (Rum)