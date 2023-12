Cisgiordania: quattro palestinesi uccisi in operazione Israele vicino a Tulkarem

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro palestinesi sono stati uccisi in attacchi aerei notturni nel campo di Nur Shams, vicino alla città di Tulkarem, in Cisgiordania. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese "Wafa". Secondo quanto riportato dai media in lingua ebraica, gli attacchi sono stati effettuati dopo i militari impegnati in un'operazione nell'area di Nur Shams sono state attaccate con ordigni esplosivi. L'emittente israeliana "Channel 12" riporta che alcune delle persone uccise erano terroristi ricercati. (Res)