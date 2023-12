Russia-Finlandia: Putin, con adesione Helsinki alla Nato sorgeranno problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le controversie tra Russia e Finlandia sono state risolte da tempo, non c'erano problemi nelle relazioni tra i due Paesi, ma con l'adesione di Helsinki alla Nato ne compariranno di nuove. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista a "Rossija 1". "Hanno preso la Finlandia e l'hanno trascinata nella Nato. Abbiamo avuto dispute con la Finlandia? Tutte le dispute, comprese quelle territoriali, sono state risolte da tempo, a metà del XX secolo. Avevamo le relazioni più gentili e cordiali", ha detto il presidente. Putin ha osservato che ci sono alcuni problemi nel settore forestale legati alla necessità di sviluppare la lavorazione del legname. "Questo è tutto. È una sciocchezza, un'inezia, davvero. Non c'erano problemi, ora ce ne saranno. Perché ora creeremo lì il distretto militare di Leningrado e vi concentreremo alcune unità militari", ha detto il presidente russo. (Rum)