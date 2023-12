Russia: Putin, non abbiamo problemi con i Paesi della Nato, sono loro a crearli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non ha problemi con i Paesi della Nato, sono loro che tentano di crearli artificialmente: non vogliono un concorrente come la Federazione Russa. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin intervistato dall'emittente televisiva "Rossija 1". “Con chi abbiamo problemi? Non con nessuno. Sono loro che ci creano artificialmente problemi, perché non vogliono avere un concorrente come la Russia. Questo è tutto", ha detto il presidente. (Rum)