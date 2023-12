Israele: 121 militari morti dall'inizio dell'offensiva a Gaza, proseguono le operazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri due militari delle Forze di difesa israeliane (Idf) sono morti nel corso dell'operazione di terra nella Striscia di Gaza contro i miliziani del movimento islamista palestinese Hamas. Lo riferiscono le Idf su X (ex Twitter). Sale, quindi, a 121 il bilancio dei militari morti dal 7 ottobre a oggi. Intanto proseguono le operazioni in tutta la Striscia di Gaza. Nella serata di ieri si sono concluse le attività nell'area dell'ospedale Kamel Adwan, a Jabaliya, utilizzato come base da Hamas. Durante l'operazione sono state rinvenute armi e circa 90 terroristi sono stati arrestati, secondo le Idf. Il Patriarcato latino a Gerusalemme ha riferito che madre e figlia sono state uccise da un soldato israeliano e sette persone sono rimaste ferite nel complesso che ospita l'unica chiesa cattolica di Gaza City. (segue) (Res)