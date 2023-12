Israele: 121 militari morti dall'inizio dell'offensiva a Gaza, proseguono le operazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un discorso alla nazione trasmesso ieri sera, il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, ha affermato: "La guerra andrà avanti fino alla distruzione di Hamas", anche se la morte dei 3 ostaggi ha "spezzato il mio cuore e quello della nazione". Dopo l'uccisione per errore di tre ostaggi a Gaza da parte dei militari israeliani, il governo è stato criticato per non aver fatto abbastanza per riportare tutti gli ostaggi a casa vivi. “Abbiamo appreso la lezione”, ha affermato, promettendo che Israele manterrà "tutti gli sforzi militari e diplomatici per riportare a casa tutti gli ostaggi”. (Res)