Russia: Putin, non vogliamo contrasti con la Nato, vogliamo sviluppare relazioni

- La Russia è interessata allo sviluppo delle relazioni con i Paesi della Nato e non vuole rovinare questi rapporti. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija 1". “La Russia non ha motivo, né interesse – né geopolitico, né economico, né politico, né militare – di combattere con i Paesi della Nato. Non abbiamo rivendicazioni territoriali reciproche nei loro confronti e non desideriamo rovinare i rapporti con loro. Siamo interessati a sviluppare le relazioni", ha detto Putin, commentando le affermazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden secondo cui la Federazione Russa avrebbe piani di aggressione militare nei confronti dei Paesi membri dell'Alleanza atlantica. Putin ha osservato che il leader di qualsiasi grande Paese, “e ancor più l’unico 'padrone' della Nato”, che sono gli Stati Uniti, non può non capirlo. (Rum)