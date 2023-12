Russia: Putin, parole Biden su nostro attacco alla Nato sono assurde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Joe Biden su un possibile attacco russo ai Paesi della Nato sono una completa assurdità. La ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista all'emittente televisiva "Rossija 1". "È una completa assurdità. Credo che anche il presidente Biden lo capisca. Si tratta solo di un modo di dire per giustificare la sua politica errata in direzione della Russia", ha dichiarato Putin. Il capo dello Stato russo ha detto di non pensare che gli Stati Uniti oggi, nella prospettiva dello sviluppo globale, "siano così interessati, come pensavano vent'anni fa, a infliggere, o come affermano pubblicamente, una sconfitta strategica alla Russia". "Non credo che questo sia nell'interesse nazionale degli stessi Stati Uniti", ha aggiunto Putin. (Rum)