Lazio: via libera da commissione Bilancio a manovra, accordo con sindacati sblocca stallo

- La commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Marco Bertucci di Fratelli d'Italia, ha approvato ieri la proposta legge di stabilità, mentre nella tarda serata di venerdì è arrivato il via libera al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. I documenti sono parte integrante della manovra economica regionale che arriverà martedì all'esame dell'Aula della Pisana. Lunedì, però, la commissione si riunirà per l'ultima seduta al fine di approvare il bilancio del Consiglio regionale. I lavori della commissione sono andati avanti ad oltranza per via dell'impasse che si era creato con le opposizioni sulla legge di Stabilità regionale e, in particolare, sull'articolo due, relativo alle misure per la riduzione della pressione fiscale e di sostegno al reddito delle famiglie. Passata la mezzanotte di venerdì, è stato deciso di sospendere i lavori e di aggiornarli a sabato. La contrapposizione tra maggioranza e opposizione ha riguardato la richiesta di quest'ultima di stralciare anche l'articolo 2 sul fondo taglia tasse. Ma sul punto l'assessore al bilancio Giancarlo Righini è stato irremovibile. A sbloccare lo stallo è stato l'accordo raggiunto proprio nella giornata di ieri dall'assessore Righini con i sindacati. (segue) (Rer)