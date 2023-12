Lazio: via libera da commissione Bilancio a manovra, accordo con sindacati sblocca stallo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'intesa tra la Regione Lazio, guidata dal presidente Francesco Rocca, e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, riguarda la riduzione addizionale regionale dell'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche), che aiuterà le famiglie con i redditi più bassi del Lazio. In particolare, il documento prevede, dall'1 gennaio 2025, l'eliminazione dell'addizionale dell'1,60 per i redditi fino a 35 mila euro, attraverso l'azzeramento dell'aliquota per i redditi fino a 28 mila euro e in forma di riduzione fra i 28 e i 35 mila euro. A tal fine entro il 15 aprile 2024 la Regione adeguerá la consistenza del fondo per la riduzione fiscale e per il sostegno al reddito delle famiglie che attualmente é pari a 100 milioni di euro. "Desidero ringraziare le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil per aver firmato questo pomeriggio l'accordo sulla riduzione della pressione fiscale per i cittadini e i lavoratori della Regione Lazio - dichiara l'assessore Righini -. Si tratta di un ulteriore sforzo economico, ottenuto grazie a un proficuo lavoro svolto dal presidente Francesco Rocca, dalla Giunta e dai consiglieri di maggioranza e opposizione in commissione Bilancio, che ha come scopo principale quello di dare ai cittadini del Lazio in maggiore difficoltà, la possibilità di guardare al futuro con maggiore fiducia", assicura Righini. (segue) (Rer)