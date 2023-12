Lazio: via libera da commissione Bilancio a manovra, accordo con sindacati sblocca stallo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soddisfatti dell'accordo raggiunto sul fondo taglia tasse sia le opposizioni che i sindacati. "Da qui ai prossimi mesi i cittadini del Lazio, soprattutto quelli con i redditi più bassi, potranno pagare meno", commentano i capigruppo dell'opposizione in Consiglio Mario Ciarla del Pd, Adriano Zuccalà del M5s, Marietta Tidei di Iv, Alessio D'Amato di Azione, Claudio Marotta di Verdi e Sinistra e Alessandra Zeppieri del Polo progressista. "Con la nostra battaglia in commissione Bilancio, e la successiva proposta di sospensione per favorire un incontro con le sigle sindacali su un tema preponderante quale il sostegno al reddito e alle famiglie, si è aperto uno spiraglio che vedrà una riduzione delle aliquote Irpef e Irap ed entro aprile 2024 l'incremento dello stanziamento di 100 milioni di euro, attualmente inserito nella Legge di Stabilità. E' un risultato importante", sottolineano le opposizioni. "L'intesa prevede il rifinanziamento, entro la metà di aprile, del cosiddetto fondo taglia tasse con le risorse necessarie per la riduzione della pressione fiscale per quasi due milioni di contribuenti. Questo è un risultato importante - aggiunge Natale di Cola, segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio -. Ora ci aspettiamo che prosegua il confronto sul bilancio per dare risposta anche agli altri temi che abbiamo sollevato, a partire dal potenziamento dei servizio sanitario regionale e dalle politiche sociali, dal rifinanziamento della legge per l'invecchiamento attivo e della legge per la tutela della salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro", conclude Di Cola. (Rer)