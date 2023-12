Usa-Kuwait: Blinken invia condoglianze per scomparsa dell'emiro Nawaf al Ahmad al Jaber al Sabah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri del Kuwait, Sheikh Salem al Sabah. Nel corso del colloquio, riferisce in una nota il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, il segretario ha espresso le sue profonde condoglianze al ministro e al popolo del Kuwait per la scomparsa dell'emiro del Kuwait, Sheikh Nawaf al Ahmed al Jaber al Sabah. "Il segretario ha riaffermato la profonda e storica amicizia e la duratura partnership strategica tra il Kuwait e gli Stati Uniti", afferma la nota. (Was)