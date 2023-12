Business news: Tunisia, al via un progetto da 4,5 milioni di euro per emancipazione donne in agricoltura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Tunisia è stato lanciato un nuovo progetto da oltre 4,5 milioni di euro per l'emancipazione economica delle donne in agricoltura. Il progetto, finanziato dall'Agenzia francese per lo sviluppo, sotto la supervisione dei ministeri dell'Agricoltura e delle Donne, proseguirà per un periodo di quattro anni, tra il 2023 e il 2027, e si concentrerà sull'uguaglianza di genere, soprattutto nelle zone agricole dei governatorati di Beja (nel nord), Gafsa e Kasserine (nel centro del Paese). Il direttore del progetto, Hanan el Messaoui, ha spiegato: "I dati mostrano che, nonostante il ruolo centrale delle donne in agricoltura, la percentuale di proprietarie di terreni è molto bassa e i salari delle agricoltrici sono inferiori a quelli degli uomini. A questo si aggiungono le dure condizioni sociali in cui vivono le donne nei centri rurali della Tunisia. Il progetto per l'emancipazione economica delle donne, attraverso 30 complessi in tutto il Paese, consentirà loro di impegnarsi nella produzione sostenibile e nell'agricoltura rispettosa dell'ambiente". (Tut)