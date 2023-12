Business news: Libano, il Parlamento approva la creazione del fondo sovrano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento del Libano ha approvato la creazione di un fondo sovrano per l'investimento dei ricavi generati dalle risorse di gas e petrolio. L'accordo sul confine marittimo firmato da Libano e Israele nel 2022 ha aperto la strada per l'avvio di perforazioni esplorative nel Blocco 9 offshore, i cui risultati non sono stati incoraggianti. Il 2 ottobre 2023, il consorzio che opera nel Blocco 9 dell'offshore libanese - composto da Total Energies, Eni e Qatar Energy - ha presentato due domande per partecipare alla gara per l'esplorazione nei blocchi 8 e 10 della Zona economica esclusiva”. Le società che compongono il consorzio detengono già i diritti petroliferi sui blocchi 4 e 9 nelle acque territoriali libanesi. (Lib)