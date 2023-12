Business news: Arabia Saudita: inflazione raggiunge il 1,7 per cento a novembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione dell'Arabia Saudita è aumentata dell'1,7 per cento a novembre, leggermente superiore all'1,6 per cento registrato a ottobre. Lo ha reso noto l’ultimo rapporto dell'Autorità generale di statistica saudita (Gastat), secondo cui l'incremento marginale dell'inflazione è stato trainato dai prezzi di case, acqua, elettricità, gas e altri combustibili, che sono aumentati dell'1,3 per cento a novembre rispetto al mese precedente. "I prezzi degli affitti sono stati il principale motore del tasso di inflazione nel novembre 2023 a causa della loro elevata importanza relativa nel paniere dei consumatori sauditi, con un peso del 21 per cento", ha dichiarato Gastat nel rapporto. Rispetto a ottobre, le spese per ristoranti e hotel sono aumentate dello 0,6 per cento, mentre i prezzi di beni personali e servizi hanno registrato un aumento dello 0,2 per cento. Il rapporto specifica che le spese per il trasporto hanno registrato un calo dello 0,6 per cento a novembre rispetto al mese precedente e che i prezzi di alimentari sono scesi dello 0,1 per cento, mentre mobili, attrezzature per la casa e spese di manutenzione sono scesi dello 0,5 per cento nello stesso periodo, secondo il rapporto. (Res)