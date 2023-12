Business news: Tunisia: prima riunione del comitato per l'Area di libero scambio del continente africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta a Tunisi la prima riunione del comitato nazionale incaricato di negoziare e seguire l'attuazione dell'accordo che istituisce l'Area di libero scambio continentale africana (Zlecaf). Lo ha reso noto un comunicato del ministero del Commercio della Tunisia, in cui si legge che "questa prima riunione fa parte degli incontri preparatori alla presentazione del progetto". Il capo di gabinetto del ministro del Commercio, Lamia Abrouk, ha sottolineato la necessità che “i membri del comitato si impegnino nel proprio lavoro per garantire il successo di questo percorso". La Tunisia è uno dei primi Paesi africani a firmare e ratificare l'accordo Zlecaf, nonché tra i primi otto membri ad iniziare l'effettiva attuazione dell'accordo, insieme a Egitto, Ghana, Camerun, Ruanda, Kenya, Tanzania e le Isole Mauritius. Il ministro del Commercio, Aissa Diwan, ha spiegato che “questo accordo rappresenta una preziosa opportunità per la Tunisia per diversificare i partenariati e raggiungere nuovi mercati nell'Africa sub-sahariana, oltre a consentire una maggiore integrazione dell'economia tunisina nel continente africano”. (Tut)