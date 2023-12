Business news: leader nigerino Tchiani, esporteremo primi barili di petrolio a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare al potere in Niger prevede di esportare i suoi primi barili di petrolio greggio a gennaio, tramite il nuovo oleodotto che collegherà il giacimento nigerino di Agadem al porto di Cotonou, in Benin. Lo ha detto il leader militare del Paese, Omar Abdourahamane Tchiani in un'intervista all'emittente nazionale "Rts", spiegando che i serbatoi di stoccaggio a Cotonou sono attualmente in fase di riempimento e dovrebbero essere completati entro gennaio, quando inizierà la fase di commercializzazione. La costruzione dell'oleodotto è stata ufficialmente avviata a novembre ed è finanziata da PetroChina. Secondo Tchiani, il Niger riceverà il 25,4 per cento dei 90 mila barili al giorno (bdp) che verranno esportati attraverso l'oleodotto. Il Paese dispone attualmente di una piccola raffineria di petrolio con una capacità di circa 20 mila barili al giorno che rifornisce principalmente il mercato interno dei combustibili del Niger. (Res)