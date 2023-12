Business news: Congo-Kinshasa, siglato accordo con statunitense dClimate per credito di carbonio nel bacino del Congo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Repubblica democratica del Congo (Rdc) ha firmato un accordo con la società statunitense dClimate per la concessione di un credito di carbonio che copre la foresta pluviale e le torbiere del bacino del Congo. In una nota, dClimate - una società di “informazioni sul clima e infrastrutture di dati” - ha affermato che sosterrà la Rdc per preservare il bacino riducendo la deforestazione. L’obiettivo dell’accordo è preservare più di 100 milioni di tonnellate di anidride carbonica nella foresta, aiutando il Paese dell’Africa centrale a sviluppare un registro del carbonio, un sistema attraverso il quale il governo traccerà e venderà crediti. "dClimate affitterà i diritti di sequestro del carbonio per un periodo iniziale di 10 anni ma non affitterà né acquisterà il terreno, preservando così la sovranità nazionale e i diritti delle comunità locali", ha affermato la società dopo la firma dell'accordo, avvenuta a margine del vertice sul clima Cop28 delle Nazioni Unite a Dubai. (Res)