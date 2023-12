Business news: Nigeria, ex manager ExxonMobil, senza intervento del governo il Paese diventerà "un altro Venezuela"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex manager della ExxonMobil Nigeria, Ben Eche, ha espresso preoccupazione per le difficoltà connesse al settore petrolifero nigeriano, sostenendo che se il governo non adotterà misure urgenti per riparare le raffinerie e stabilizzare l’economia, il Paese potrebbe finire per diventare “un altro Venezuela”. In un’intervista rilasciata al quotidiano “Punch” Eche, ex candidato al governatorato dello Stato di Enugu per il partito al governo, il Congresso di tutti i progressisti (Apc), ha sottolineato il paradosso di essere un Paese tra i maggiori produttori di petrolio greggio a livello globale e di non poter raffinare autonomamente. Nonostante le sue ricchezze petrolifere, la Nigeria non è in grado di raffinare il greggio a livello locale per soddisfare la domanda interna dal momento che le quattro raffinerie statali sono in disuso o malfunzionanti, il che ha finora costretto il Paese ad importare prodotti petroliferi raffinati che vengono poi venduti a un prezzo fissato dal governo. “Non credo che la Nigeria non possa perfezionare il prodotto. Tecnicamente, abbiamo la manodopera; abbiamo le competenze e dove non le abbiamo, possiamo sempre assumere. E se pensiamo ai soldi necessari per la riparazione delle raffinerie, credo che ne avremo, se questo diventa una priorità. La vera domanda è: perché gli impianti non vengono riparati? Si tratta di pura gestione”, ha detto, affermando che la Nigeria “non ha mantenuto le sue raffinerie e le ha abbandonate per troppo tempo”. “Dobbiamo fare questo passo per stabilizzarci, altrimenti, se continuiamo così, rischiamo di diventare come il Venezuela”, ha concluso. (Res)