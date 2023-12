Business news: Etiopia, Paese inadempiente su Eurobond, per Fitch è rischio default

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia di rating Fitch declasserà l'Etiopia a rischio default se il Paese non pagherà la cedola richiesta sul suo Eurobond da 1 miliardo di dollari entro 14 giorni. Lo riferiscono fonti della stampa finanziaria, precisando che l'agenzia cita la "maggior probabilità" di default per il Paese del Corno d'Africa dopo che la scorsa settimana le sue autorità hanno comunicato di non poter pagare la cedola sul suo unico Eurobond. A fronte di quest'inadempienza, Fitch - che non assegna prospettive ai titoli sovrani con un rating pari o inferiore a "CCC+" - ha tagliato il suo giudizio sull'Etiopia da "CC" a "C" dopo averlo già declassato il mese scorso. L’economia dell’Etiopia, secondo Paese più popoloso del continente, si sta ancora riprendendo dall’elevata inflazione, dalla carenza di valuta forte e dai crescenti rimborsi del debito estero, più di un anno dopo che il governo federale e le forze ribelli della regione settentrionale del Tigré hanno firmato una tregua per porre fine a una guerra civile durata due anni. (Res)