Business news: Kenya, trattative per far ripartire progetto Worldcoin nel Paese

- Le autorità del Kenya sono in trattativa con la società statunitense di intelligenza artificiale Tools for Humanity per far ripartire il progetto Worldcoin nel Paese, a quattro mesi dalla sua sospensione. Il progetto, riferiscono i media locali, dovrebbe proseguire sulla base di regole più severe prescritte dal parlamento locale. Worldcoin era stato sospeso in Kenya ad agosto per problemi connessi alla privacy dei dati, spingendo le autorità di Nairobi ad aprire un’indagine sul progetto. (Res)