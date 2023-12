Business news: presidente keniota Ruto, presto 2.500 lavoratori kenioti andranno in Arabia Saudita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kenya ha raggiunto un accordo per inviare migliaia di lavoratori keniota in Arabia Saudita. Lo ha annunciato oggi in una nota il presidente keniota William Ruto. In base all’accordo, il Kenya invierà infermieri e altri lavoratori qualificati nel Paese del Golfo, di cui un primo gruppo di 2.500 partirà nelle prossime settimane. "In precedenza, inviavamo solo lavoratori domestici, ma ora possiamo esportare manodopera qualificata in Arabia Saudita e in altri Paesi", ha detto Ruto, aggiungendo che i lavoratori riceveranno uno stipendio mensile di 200 mila scellini kenioti (pari a circa 1.300 dollari) al mese. L'annuncio arriva quasi una settimana dopo che il ministero del Lavoro del Kenya ha dichiarato che invierà 1.500 lavoratori in Israele "con un reddito netto (mensile) garantito" di 1.500 dollari. Il mese scorso, inoltre, il presidente Ruto si è recato in Germania per negoziare 200 mila posti di lavoro per i lavoratori kenioti. Il presidente aveva in precedenza affermato di auspicare che più lavoratori kenioti trovino lavoro all'estero per alleviare la crisi di disoccupazione in cui versa il Paese. (Res)