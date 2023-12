Serbia: aperte le urne per le elezioni anticipate, il Partito progressista di Vucic in testa ai sondaggi (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Praticamente nulle anche le possibilità di entrare in Parlamento per la lista del Partito socialdemocratico (Sds) dell'ex presidente Boris Tadic e del partito "Dosta je bilo" (Djb) "Buongiorno Serbia" (Dobro jutro Srbijo) e di tutte le altre formazioni politiche. Le liste che rappresentano le minoranze nazionali in Serbia, come quella dell'Alleanza degli ungheresi della Vojvodina, del Sangiaccato bosniaco e delle minoranze albanesi hanno qualche possibilità di ricevere dei mandati grazie a una quota di sbarramento inferiore. Alle elezioni odierne in Serbia sarà presente un numero record di osservatori internazionali (5.586), del Parlamento europeo, dell'Odihr, della Fondazione internazionale per i sistemi elettorali, dell'Assemblea parlamentare dell'Osce e del Consiglio d'Europa, della Commissione elettorale centrale della Georgia e della Bosnia Erzegovina, delle ambasciate di Canada, Norvegia, Svizzera, Germania, Stati Uniti, di organizzazioni non governative e altri. (Seb)