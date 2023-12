Gaza: ministero Esteri francese comunica morte di un suo dipendente a Rafah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri francese ha reso noto che un suo dipendente è stato ucciso in un attacco aereo israeliano contro un edificio residenziale nella città di Rafah, nella Striscia di Gaza. "È con grande tristezza che il ministero degli Affari esteri ha appreso della morte di uno dei suoi dipendenti, deceduto a causa delle ferite riportate in seguito al bombardamento israeliano di Rafah", ha affermato il ministro. Lo riferisce il ministero in un comunicato, aggiungendo che il diplomatico si era rifugiato in casa di colleghi del consolato generale francese. Secondo il comunicato, l'attacco aereo ha ucciso anche una decina di persone. Il ministero francese ha condannato l'attacco e ha chiesto alle autorità israeliane di riferire al più presto le circostanze dell'attacco. (Frp)