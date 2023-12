Ucraina: Aeronautica, Russia ha lanciato 20 droni Shahed e due missili nella notte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa ha attaccato nella notte l'Ucraina con droni Shahed e missili Iskander-K e X-59: Lo ha riferito l'Aeronautica ucraina, secondo cui le forze di difesa aerea hanno distrutto più di 20 bersagli nemici. "Le forze di occupazione russe hanno lanciato un missile da crociera Iskander-K e un missile guidato X-59 contro l'Ucraina dalla Crimea temporaneamente occupata e dalla regione di Kherson. I russi hanno anche lanciato 20 droni d'attacco di tipo Shahed dalle aree di Primorsko-Akhtarsk (nel Territorio di Krasnodar) e da Capo Chauda (in Crimea)", riferisce l'Aeronautica. "Come risultato delle operazioni di combattimento, 20 droni Shahed e un missile guidato X-59 sono stati abbattuti. Il missile da crociera Iskander-K non ha raggiunto il suo obiettivo", si legge nel comunicato dell'Aeronautica militare. Diversi bersagli sono stati distrutti nelle regioni di Odesa, Kherson, Zaporizhzhia e Khmelnytskyi. (Kiu)