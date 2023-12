Ucraina: governatore regionale di Odessa, attacco notturno russo causa una vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto nove droni Shahed 136 nella regione di Odessa: uno dei velivoli, tuttavia, ha colpito una zona residenziale e un uomo è morto a causa dell'esplosione. Lo ha riferito il governatore di Odessa Oleg Kiper. "Uno dei droni abbattuti è caduto in una zona residenziale nel distretto di Odessa ed è esploso. Ha causato dei danni e fatto divampare un incendio in alcuni edifici residenziali privati ​​e in un magazzino di un istituto sportivo privato", ha scritto Kiper su Telegram. "I soccorritori hanno prontamente domato l'incendio. In una delle abitazioni, tuttavia, è stata trovata una persona deceduta. Esprimo le mie sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari", ha scritto Kiper. (Kiu)