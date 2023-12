Libia: Russia, Occidente cerca di trasformare Paese nordafricano in terreno di confronto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi Paesi occidentali stanno cercando di trasformare la Libia in una nuova arena di confronto con la Russia. Lo ha detto Piotr Iljichev, direttore del dipartimento delle organizzazioni internazionali del ministero degli Esteri russo, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo Iljichev, la Libia sinora “non si è mai ripresa dall’aggressione palese della coalizione della Nato, scatenata nel 2011 eludendo le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: ora il Paese è diviso in due parti, traballa sull'orlo della guerra civile e si sta trasformando in una fonte di migrazione illegale". "Allo stesso tempo, sullo sfondo della crisi ucraina, alcuni Paesi stanno cercando di trasformare la Libia in un'arena di confronto con il nostro Paese nell'ambito di un'ampia campagna antirussa. Tuttavia, questi tentativi contribuiscono solo a consolidare le linee di divisione esistenti 'sul campo' e ad allontanare le prospettive di una soluzione inter-libica", ha dichiarato Iljichev. (segue) (Rum)