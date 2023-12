Libia: Russia, Occidente cerca di trasformare Paese nordafricano in terreno di confronto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diplomatico russo ha osservato che è possibile migliorare la situazione "sul campo" in Libia solo attraverso il dialogo di tutte le parti libiche in conflitto, con l'assistenza di attori esterni interessati e un ruolo centrale delle Nazioni Unite. "Partiamo dal fatto che la volontà popolare è in grado di porre fine al protrarsi di questo 'doppio potere' in Libia e diventerà la base per la stabilizzazione, ripristinando l'unità e l'integrità territoriale del Paese. Allo stesso tempo, i tempi e le modalità delle elezioni dovrebbero essere determinati dagli stessi libici senza pressioni esterne o scadenze imposte artificialmente", ha aggiunto Iljichev. (Rum)