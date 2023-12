Gaza: Cameron e Baerbock chiedono un cessate il fuoco duraturo e sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri britannico e tedesco David Cameron e Annalena Baerbock hanno una tregua duratura e sostenibile a Gaza. In un articolo congiunto pubblicato sull'edizione domenicale del quotidiano "The Times", Cameron e Baerbock hanno, tuttavia, sostenuto che se Israele dovesse essere costretto a cessare immediatamente tutte le operazioni militari, ciò potrebbe portare ad un aumento della violenza e ostacolare il raggiungimento di una pace a lungo termine. “Non possiamo fissare il nostro obiettivo semplicemente con l'intento di porre fine ai combattimenti oggi. Questa pace deve durate per giorni, anni, generazioni. Per questo motivo sosteniamo un cessate il fuoco, ma solo se sostenibile”, scrivono i ministri degli Esteri nell'articolo. I ministri si chiedono se il movimento islamista palestineze Hamas smetterebbe di lanciare razzi, tenere delle persone in ostaggio e perseguire una "ideologia assetata di sangue" se fosse imposto un cessate il fuoco immediato. (segue) (Rel)