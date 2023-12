Gaza: Cameron e Baerbock chiedono un cessate il fuoco duraturo e sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per raggiungere una tregua duratura in futuro, Cameron e Baerbock ritengono necessario esortare Israele a non violare le leggi umanitarie internazionali e compiere sforzi per ridurre al minimo le vittime civili. I ministri hanno inoltre aggiunto di aver aumentato i finanziamenti per gli aiuti umanitari a favore degli abitanti della Striscia di Gaza e hanno invitato gli attori politici, in particolare i loro partner arabi, a lavorare a favore di una soluzione politica al conflitto, poiché il conseguente aumento dell’estremismo è un pericolo non solo per Israele e l'Autorità nazionale palestinese (Anp). I ministri hanno inoltre condannato le azioni dei coloni israeliani estremisti in Cisgiordania e hanno osservato che i Territori palestinesi hanno bisogno di una leadership in grado di garantire sicurezza e buon governo. (Rel)