Business news: Huawei inizierà a costruire fabbrica in Francia nel 2024

- Il colosso delle telecomunicazioni cinese Huawei dovrebbe dare il via alla costruzione di una fabbrica in Francia il prossimo anno, la prima in Europa nonostante la messa al bando della tecnologia 5G dell’azienda. Lo rivelano fonti riservate citate dal sito di notizie “Channel News Asia”. L’impianto sarà realizzato a Brumath con un investimento di 200 milioni di euro. L’apertura del cantiere era stata inizialmente fissata al 2020, salvo poi essere posticipata a causa della pandemia di Covid-19. Il progetto s’inserisce nel quadro delle tensioni commerciali tra la Cina e l’Unione europea, che sta adottando una politica di riduzione del rischio con l'obiettivo di limitare la dipendenza dal Paese asiatico. La Commissione europea ritiene inoltre che i fornitori cinesi di apparecchiature per telecomunicazioni Huawei e ZTE siano un rischio per la sicurezza del blocco. Lo scorso giugno, il commissario per il mercato interno Thierry Breton ha invitato i 27 Stati membri e gli operatori di telecomunicazioni a escludere queste apparecchiature dalle loro reti mobili. (Cip)