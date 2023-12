Business news: Cina, gruppo Gac apre fondo d’investimento da 4,2 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso cinese delle automobili Gac, con sede a Canton, ha firmato un accordo con i propri partner per istituire un fondo d’investimento da 30 miliardi di yuan, circa 4,18 miliardi di dollari, che ha l’obiettivo di accelerare lo sviluppo di veicoli a nuova energia. Lo si legge in un comunicato pubblicato dalla società sul proprio account WeChat. Il fondo, in particolare, investirà in progetti per lo sviluppo di batterie e di chip per automobili. Gli altri due partner del fondo sono Bank of China e Guangzhou Industrial Investment and Capital Operation Holding. (Cip)