Business news: Maersk e Mitsubishi Gas Chemical siglano accordo per fornitura metanolo

- Il colosso danese dei trasporti marittimi A.P. Moller-Maersk e Mitsubishi Gas Chemical del Giappone costruiranno a Yokohama la prima base di approvvigionamento giapponese per il metanolo verde, un combustibile emergente che in futuro dovrebbe contribuire alla decarbonizzazione del trasporto marittimo. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”. Le due aziende e la Città di Yokohama, proprietaria del porto, firmeranno a breve un memorandum d'intesa per il progetto, con l’obiettivo di iniziare a fornire il combustibile alle navi di Maersk e di altri armatori entro la fine dell'anno prossimo. Il combustibile verrà procurato dall’estero, nonché da uno stabilimento di Mitsubishi Gas nella prefettura di Niigata, a nord di Tokyo. Il metanolo verde è prodotto da scarti alimentari e zootecnici, e in futuro, assieme all’ammoniaca, dovrebbe contribuire a decarbonizzare il trasporto marittimo tra il Giappone e altri Paesi. L'Agenzia Internazionale per l'energia rinnovabile stima che circa 385 milioni di tonnellate di questo combustibile saranno prodotte annualmente entro il 2050. (Git)