Business news: rappresentante Taiwan in Italia, vogliamo portare interscambio a 10 miliardi di dollari

- Le relazioni commerciali tra Italia e Taiwan hanno un enorme potenziale di crescita e nel 2024 il governo di Taipei ha l’obiettivo di portare l’interscambio (oggi intorno ai 6,2 miliardi di dollari l’anno) a 10 miliardi di dollari. Lo ha detto il rappresentante di Taipei in Italia, Vincent Tsai, nel corso di un incontro con la stampa italiana. Il diplomatico ha sottolineato come una delle aree prioritarie per la cooperazione sia l’alta tecnologia, a partire dai semiconduttori. Tsai ha ricordato in particolare l’investimento da 400 milioni di dollari per la realizzazione di un impianto per la produzione di wafer per circuiti elettronici nei pressi di Novara, progetto che dovrebbe essere completato a metà del prossimo anno. Importanti margini di crescita per gli affari tra Taiwan e Italia si trovano però anche nei settori dell’energia verde, dei veicoli elettrici, dell’industria tessile e dell’agricoltura. “C’è troppa differenza tra l’interscambio che Taiwan ha con la Germania, pari a 100 miliardi di dollari, e quello con l’Italia, che è la terza economia dell’Unione europea. I numeri mostrano che in passato non abbiamo lavorato abbastanza per promuovere gli scambi, ma anche che c’è un enorme potenziale di crescita”, ha evidenziato il rappresentante di Taipei. (Res)