Business news: Giappone, nel 2023 previsto record di spesa in conto capitale di 213 miliardi di dollari

- Gli investimenti in capitale delle grandi aziende giapponesi dovrebbe segnare un nuovo record entro la fine dell’anno fiscale 2023, che si concluderà il prossimo marzo, attestandosi complessivamente a 31.900 miliardi di yen (circa 213 miliardi di dollari). Lo anticipa il quotidiano “Nikkei” sulla base di un sondaggio delle maggiori aziende attive nel Paese. La spesa in stabilimenti e macchinari produttivi dovrebbe aumentare quest’anno del 17,3 per cento, trainata dalla domanda relativa alla produzione di veicoli elettrici e di centri dati per l’intelligenza artificiale (Ia). Gli investimenti pianificati dalle industrie manifatturiere aumenteranno del 21 per cento rispetto allo scorso anno, e quelli delle industrie non manifatturiere dell’11,5 per cento. Il sondaggio semestrale curato da “Nikkei” esamina i piani di spesa in conto capitale di 874 aziende quotate e di altre con un capitale pari ad almeno 100 milioni di yen. In termini percentuali, la crescita potrebbe essere la più marcata dall’anno fiscale 2000, anche per effetto della svalutazione dello yen, che ha aumentato il valore nominale degli investimenti dall’estero denominati nella valuta giapponese. (Git)