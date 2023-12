Business news: Kazakhstan nel 2024 attesa crescita del 5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Kazakhstan dovrebbe crescere del 5 per cento nel corso del 2024, con un’inflazione destinata a rallentare al 7,1 per cento e un tasso di cambio pari a 470 tenge per dollaro. Lo prevede la Banca eurasiatica di sviluppo nel suo ultimo rapporto. Secondo l’istituto, il principale fattore di crescita del prodotto interno lordo è rappresentato dalle misure di stimolo del governo volte a stimolare gli investimenti. La banca raccomanda un’accelerazione del processo di diversificazione dell’economia, ma anche un allentamento della politica monetaria per accelerare la crescita. (Res)